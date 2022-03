Raadkamer kijkt of Lil Kleine langer in cel moet blijven

Interview Mylou Frencken over de dood van haar man: 'Bert en ik waren nog niet klaar met elkaar’

Hoe een onbevangen kind met vallen en opstaan een volwassen vrouw wordt, minnares en moeder. In haar nieuwe liedjesprogramma Meisje zingt Mylou Frencken (55) erover. ‘Je bent er nog steeds, in mij. Ergens in mijn grotemensenrommel, zit jij op een schommel.’

13 maart