R. Kelly schuldig bevonden aan mensenhandel voor seks: belangrijke spil in ronselen meisjes

Test voor Me Too-tijdperk

Het spraakmakende proces was het eerste in het Me Too -tijdperk waarin een grote meerderheid van de slachtoffers bestond uit zwarte vrouwen. Het proces werd algemeen gezien als een test voor de inclusiviteit van de bredere beweging om machtige mannen verantwoordelijk te houden voor seksueel wangedrag.

De rechtszaak duurde uiteindelijk ruim vijf weken. De uitspraak was kort en unaniem, alle twaalf juryleden waren het met elkaar eens. De aanklager bedankte de elf slachtoffers van R. Kelly die naar voren waren gekomen. ,,Niemand verdient het om het misbruik mee te maken dat zij hebben moeten ondergaan en de bedreigingen die ze kregen nadat ze naar buiten traden. We hopen dat ze na vandaag het wat meer kunnen afsluiten en dat ze rust kunnen vinden.” Voor de aanklager kwamen veel meer mensen aan het woord dan voor de verdediging. Kelly's team riep slechts vijf getuigen op in een paar dagen tijd. Zelf kwam hij niet aan het woord.

Onbewogen

Volgens een verslaggever van The New York Times zat Kelly onbewogen in de zaal toen het vonnis werd uitgesproken. Zijn gezicht was niet te zien door een mondkapje. De zanger zei eerder niet schuldig te zijn en hij noemde dit een poging van de slachtoffers om aandacht voor henzelf te genereren. Een advocaat van Kelly zegt teleurgesteld te zijn in het vonnis en overweegt in beroep te gaan.



Buiten de rechtbank waren voor- en tegenstanders van de zanger. Fans van R. Kelly schreeuwden dat hij onschuldig was. In andere zaken wordt hij ook verdacht van kindermisbruik en het vervalsen van een identiteitsbewijs om met een minderjarige te kunnen trouwen. Dit vonnis komt 13 jaar nadat hij werd vrijgesproken van aanklachten rond kinderpornografie.