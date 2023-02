R. Kelly krijgt nog eens 20 jaar cel opgelegd, maar in praktijk zit hij 1 jaar extra

R. Kelly is veroordeeld tot nog eens twintig jaar cel vanwege kinderporno en afpersing. Dat heeft de rechter in Chicago donderdag besloten. De 56-jarige zanger, die al een celstraf van dertig jaar uitzit, werd in september schuldig bevonden aan meerdere aanklachten van kinderporno.

Negentien van de twintig jaar waar R. Kelly tot veroordeeld is, zullen overlappen met de celstraf die hij al uitzit. In totaal hoeft de artiest dus maar een jaar langer in de gevangenis door te brengen. De zanger komt nu na ongeveer 31 jaar op vrije voeten.

Aanklagers vroegen de rechter om R. Kelly te veroordelen tot een celstraf van 25 jaar en die toe te voegen aan de al bestaande celstraf.

De zaak in Chicago tegen de 56-jarige Kelly volgde na een eerdere misbruikzaak in de staat Illinois waarin hij werd vrijgesproken. Vorig jaar juni kreeg de zanger, die sinds 2019 in afwachting van zijn rechtszaken vastzit, in New York een celstraf van dertig jaar voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had (minderjarige) vrouwen te misbruiken.

