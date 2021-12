Queen weer bovenaan in Top 2000, lievelingsnummer Peter R. de Vries op 3

Na deze voorspelde liedjes viel de nummer 3 op, A whiter shade of pale van Procol Harum. Dat heeft alles te maken met de moord op Peter R. de Vries. Bekend is dat dit zijn favoriete nummer was. Vorig jaar stond het nog op 153.

1. Bohemian Rhapsody - Queen (2)

2. Roller Coaster - Danny Vera (1)

3. A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum (153)

4. Hotel California - Eagles (3)

5. Piano Man - Billy Joel (4)

6. Radar Love - Golden Earring (33)

7. Stairway To Heaven - Led Zeppelin (5)

8. Nothing Else Matters - Metallica (17)

9. Black - Pearl Jam (6)

10. Avond - Boudewijn de Groot (7)