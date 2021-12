Queen weer bovenaan in Top 2000, lievelingsnummer Peter R. de Vries op 3: ‘Hartverwarmend’

Queen staat dit jaar met Bohemian Rhapsody opnieuw op 1 in de Top 2000. Daarmee heeft de band na een jaar afwezigheid de pikorde hersteld. Voor de 18de keer in 23 edities staat het lied bovenaan. Danny Vera, die vorig jaar met Roller Coaster de lijst van NPO Radio 2 aanvoerde, moet nu genoegen nemen met plek twee.

Na deze voorspelde liedjes viel de nummer 3 op, A whiter shade of pale van Procol Harum. Dat heeft alles te maken met de moord op Peter R. de Vries. Bekend is dat dit zijn favoriete nummer was. Vorig jaar stond het nog op 153. Zijn zoon Royce de Vries noemt het bijzonder dat het land zo massaal denkt aan zijn vader. ,,Het is hartverwarmend, het toont dat de mensen in Nederland nog heel erg bezig zijn met wat er is gebeurd in dit voor ons rampzalige jaar. Voor ons voelt het als steun van het land.’’

Uitvaart

De Vries stemde zelf ook voor de jaarlijkse lijst, waarbij hij uiteraard A whiter shade of pale niet oversloeg. ,,Ik kende dat liedje wel, maar niet heel goed. Voor mij heeft dat pas betekenis gekregen na het overlijden van mijn vader. We hebben het ook op zijn uitvaart gedraaid. En nu gaat het bijna het jaar uitluiden, daar zitten voor ons natuurlijk grote emoties aan vast. Of ik ga luisteren? Poeh, ik weet nog niet wat ik op oudjaarsavond ga doen, ik denk dat ik dat van het moment laat afhangen.’’

Radar Love van Golden Earring, vorig jaar op nummer 33, steeg met stip naar plek 6. Dat is te verklaren doordat de band begin dit jaar aankondigde te stoppen, omdat gitarist George Kooymans wegens ziekte niet meer kon optreden.

Vijf nummers stonden bovenaan in de Top 2000, die sinds 1999 wordt uitgezonden. Queen leidde de lijst achttien keer met Bohemian Rhapsody, Hotel California van de Eagles stond twee keer op 1 (2010 en 2014), Avond van Boudewijn de Groot (2005), dit jaar op plaats 10, Imagine van John Lennon (2015) en Roller Coaster van Danny Vera voerden de Top 2000 alledrie één keer aan.

De top 10 van de 23ste Top 2000 ziet er als volgt uit (positie vorig jaar tussen haakjes):

1. Bohemian Rhapsody - Queen (2)

2. Roller Coaster - Danny Vera (1)

3. A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum (153)

4. Hotel California - Eagles (3)

5. Piano Man - Billy Joel (4)

6. Radar Love - Golden Earring (33)

7. Stairway To Heaven - Led Zeppelin (5)

8. Nothing Else Matters - Metallica (17)

9. Black - Pearl Jam (6)

10. Avond - Boudewijn de Groot (7)

De volledige Top 2000 wordt donderdag 16 december tussen 12.00 en 14.00 uur onthuld tijdens Annemiekes A-Lunch op NPO Radio 2.

Prestatie

Danny Vera heeft er totaal geen moeite mee dat hij de nummer 1-positie in de NPO Radio 2 Top 2000 kwijt is. Ook de tweede plaats vindt hij een prachtige prestatie en misschien wel de beste uitkomst, vertelt de zanger in een reactie aan het ANP.

,,Ik vind het nogal wat. Drie jaar achter elkaar in de top 5. Dat is toch ongelooflijk joh”, zegt Vera. Volgens hem valt tegen Queens Bohemian Rhapsody bijna niet op te boksen. ,,Dat het me vorig jaar is gelukt was al heel bijzonder. Maar dit is prima. Als je mij vier jaar geleden had gezegd dat er op m’n nieuwe plaat een liedje zou staan, dat per ongeluk bij de radio terecht zou komen en vervolgens drie jaar in de top 10 van de Top 2000 waarvan een jaar op 1, dan had ik je recht in je gezicht uitgelachen.”

Een tweede plaats is wat Vera persoonlijk betreft ook de beste positie. ,,Ik denk dat dit de allerbeste uitkomst is voor mij. Als Roller Coaster weer op 1 zou staan hadden vast heel veel mensen weer boos geworden en nu staat hij op 2 in alle grote allertijdenlijsten. Ook bij Qmusic, Veronica en Radio 10. Het is ongelooflijk.”

Vera had wel gehoopt dat er opnieuw een nieuwe nummer 1 zou komen. ,,Bijvoorbeeld Radar Love van Golden Earring. Dat is de grootste band die we in Nederland hebben gehad en die stopten afgelopen jaar. Dat nummer heeft zo veel gedaan voor Nederland. Dat had echt een mooie nummer 1 geweest.”

