Queen is Harry en Meghan te slim af en spreekt natie toe vlak voor hun interview bij Oprah

De toespraak van Elizabeth kadert binnen de jaarlijkse viering van Commonwealth Day, een bijzondere dag in het teken van het Gemenebest, het samenwerkingsverband tussen 53 soevereine staten met de Queen als symbolisch hoofd. Normaal komt de koninklijke familie dan samen in Westminster Abbey in Londen, maar door de coronapandemie kunnen die festiviteiten dit jaar niet doorgaan. Daarom is gekozen voor een bijzondere tv-uitzending op BBC One.

In de special A Celebration for Commonwealth Day zullen koningin Elizabeth, prins Charles en Camilla, prins William en Kate Middleton en Sophie, de gravin van Wessex, te zien zijn. In het programma, gepresenteerd vanuit Westminster, zal de Queen haar traditionele boodschap delen en zijn er onder meer lezingen en muzikale optredens ‘van over de hele wereld’, van onder meer het koor van Westminster Abbey en muzikanten Nitin Sawhney en Lianne La Havas. Geloofsleiders vanuit het hele Gemenebest zullen online aanwezig zijn. ,,Het gaat om een belangrijke toespraak om de eenheid van de koninklijke familie te benadrukken”, klinkt het in verschillende Britse media.

Berucht

Enkele uren later geven prins Harry en Meghan Markle hun nu al beruchte interview bij Oprah Winfrey. Ze gaan er alle uitleg geven over de ‘Megxit’ vorig jaar, de reden waarom ze het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten en waarom ze hun koninklijke opdrachten naast zich neer hebben gelegd. Volgens paleisbronnen is de Queen furieus over dat gesprek. Bovendien zou Elizabeth ook kwaad geweest zijn omdat ze het nieuws over de tweede zwangerschap van Meghan uit de media moest vernemen.