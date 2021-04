Queen Elizabeth viert 95e verjaardag, eerste zonder man Philip

Verder viert Elizabeth haar verjaardag waarschijnlijk met een klein gezelschap, zoals ze dat ieder jaar doet. Dat doet ze meestal met een lunch op Windsor Castle. Haar kleinzoon Harry is er niet bij . Die kwam overvliegen vanuit Amerika voor de uitvaart van zijn opa, maar is inmiddels weer terug naar zijn hoogzwangere vrouw Meghan.

Trooping The Colour

Het grote feest is ieder jaar pas in juni, dit jaar zou dat op 12 juni zijn. Tijdens Trooping The Colour - de Britse Koningsdag - wordt de verjaardag van de koningin groots gevierd. Militaire troepen brengen die dag een eerbetoon aan Elizabeth, die dan voorheen met haar man Philip in een koets door de stad reed. Het paraderen (trooping) met de vlag (colour) is in Londen, op de binnenplaats van Horse Guards Road.