Queen Elizabeth bedroefd en bezorgd na interview Harry en Meghan

Vooral de discussie die over de huidskleur van baby Archie werd gevoerd, raakt de Britse koningin. ,,De zaken die werden aangehaald, in het bijzonder over ras, zijn zorgwekkend. Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden de zorgen zeer serieus genomen en in de privésfeer door de familie aan de kaak gesteld.” Ze voegt toe: ,,Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde familieleden blijven.”

Meghan zei tijdens het interview dat er zorgen in de familie bestonden over de huidskleur van haar eerste kind, omdat ze van gemengde afkomst is en zoon Archie een zwarte oma heeft. ‘Een familielid’ zou tijdens haar zwangerschap met Harry hebben besproken hoe donker de huid van zijn baby zou zijn. Ze zei te vermoeden dat de gemengde afkomst van haar kind reden was om hem niet de titel prins te geven.



Harry sprak teleurgesteld over het gebrek aan steun vanuit de familie toen Meghan als vrouw van kleur meer dan andere koninklijke echtgenotes werd afgebrand in de media en racistische commentaren kreeg te verduren. Hij sprak over een open brief van 72 vrouwen uit het Britse parlement, die zich beklaagden over ‘ouderwetse, koloniale’ ondertonen in de berichtgeving over Meghan. ,,Toch heeft in die drie jaar niemand van mijn familie ooit iets gezegd’’, zei hij. ,,En dat - dat doet pijn.’’

Suïcidale gedachten

Op de vraag waarom het stel zich terugtrok als royals, antwoordde Harry: ,,Gebrek aan steun, gebrek aan begrip.’’ Volgens Harry is de familie ‘bang’ voor wat de Britse tabloids zullen schrijven. Hij zei zich beschaamd te hebben gevoeld toen Meghan hulp nodig had. In de familie wordt over zulke zaken niet gepraat, zei de prins. ,,Ze hebben heel erg de mentaliteit: dit is nu eenmaal hoe het is, we hebben er allemaal mee te maken gehad.’’



Ook sprak Meghan over suïcidale gedachten en beweerde ze dat haar schoonzus Catherine haar aan het huilen had gemaakt. Harry vertelde dat hij lange tijd geen contact meer heeft gehad met zijn vader, kroonprins Charles. De banden van de twee met Queen Elizabeth zijn wel altijd goed gebleven, benadrukte het stel ,,Ik genoot altijd van haar gezelschap. Ze was altijd heel warm en uitnodigend”, zei Meghan.

Massaal bekeken

In Engeland en België is massaal naar het interview gekeken. In totaal keken er gisteravond 11,4 miljoen Britten naar het veelbesproken gesprek met de Sussexes, meldde Overnights.tv op basis van kijkcijferonderzoek van het onderzoeksinstituut BARB. Het gesprek werd om 21.00 uur uitgezonden op de Britse zender ITV en trok ruim de helft van het totaalaantal televisiekijkers van dat moment.

Het interview heeft met de 11,4 miljoen direct het kijkcijferrecord van 2021 gezet en verslaat de finale van de Britse versie van The Masked Singer, die in februari 8,6 miljoen kijkers trok.

In België keken er gisteravond 995.000 mensen naar het twee uur durende interview, dat te zien was op de Vlaamse zender Eén. Zondagavond keken er al 17,3 miljoen Amerikanen naar het interview.

In Nederland is het gesprek vanavond om 20.30 uur te zien op Net 5.