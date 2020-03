Qmusic stelt hitlijst samen met bijzondere nummers voor anderen

Al een week kan iedereen bij Qmusic een nummer aan iemand opdragen met een persoonlijke ‘shout out’, bijvoorbeeld voor iemand in de zorg, iemand die boodschappen doet voor ouderen of een zieke. ,,In no-time werden we overspoeld met reacties”, vertelt dj Domien Verschuuren. ,,Mensen dragen aan de lopende band nummers op aan vrienden of familie. Daarom hebben we besloten om luisteraars een hele hitlijst samen te laten stellen met shout outs. Het wordt een lijst die verbindt.”



Luisteraars kunnen via de website en app van de zender nummers aandragen en een persoonlijke boodschap toevoegen. Domien: ,,In dit soort tijden willen we mooie muziek horen. Daarnaast zitten de meesten van ons thuis en hebben we het gevoel iets goeds te willen doen voor de medemens. En dat kan niet altijd. Sterker nog: het beste wat veel mensen kunnen doen is juist thuisblijven. Bij ons kun je veilig iemand een hart onder de riem steken. En zo zijn we toch allemaal een beetje samen.”