Qmusic-dj Mattie Valk over overleden vader: ‘Heb nog paar keer voicemail gebeld om z’n stem te horen’

Liefs, papa PietToen Qmusic-dj Mattie Valk 25 was, stierf zijn vader aan longkanker. Inmiddels is dat 12 jaar geleden. Toch is dat verdriet nooit minder geworden. Als hij stress heeft laait het weer met volle kracht op. ‘Ik zit af en toe jankend in de auto’, geeft hij toe aan collega Joost Swinkels in de podcast Liefs, papa Piet .

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Joost is een zoektocht gestart naar wie zijn vader was. Die overleed 20 jaar geleden toen Joost nog maar 5 jaar was. Dat doet hij door de geluidsopnames, filmpjes en brieven die zijn vader voor hem achterliet door te spitten. Die luxe heeft Mattie niet: van zijn vader zijn bijna geen foto’s of video’s meer. ,,Ik heb nog een paar keer zijn voicemail gebeld om z’n stem te horen’’, zegt Mattie.

Hoewel Mattie een stuk ouder was dan Joost toen zijn vader overleed, heeft hij geen goed beeld bij wie hij was. Op zo’n jonge leeftijd blijven serieuze gesprekken namelijk uit en bij de grote, levensvormende momenten in het leven van Mattie was zijn vader niet aanwezig. De herinneringen aan zijn vader lijken ‘statisch’.

Gek genoeg is Joost daarentegen nieuwe herinneringen aan het maken met zijn vader tijdens het opnemen van de podcast. Talloze filmpjes, geluidsfragmenten en brieven onthullen meer van wie zijn vader was en hoe hij met zijn kinderen omging. Toch is er een groen boekje, wat Joost nog niet open heeft durven maken. ,,Ik ben jaloers op wat jij nog allemaal hebt aan materiaal’’, merkt Mattie op, want hoe gaaf had hij het zelf wel niet gevonden om nog een afgesloten brief van zijn vader te hebben gehad?

Alle afleveringen van de podcast Liefs, papa Piet zijn te beluisteren via ad.nl/podcast, Spotify of via de playlist hieronder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer weten over de jeugd van Joost Swinkels? Je ziet het in onderstaande video: