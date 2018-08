Q-dj Joost Swinkels: Ik ben gek op gospelkoortjes

Klassieker: ,,Michael Jackson, Man In The Mirror. En vooral dat moment dat dat gospelkoor erin komt met and than make the ... change. Ik ben echt gek op gospelkoortjes. Helemaal deze vind ik zó mooi.’’



Eerste single/album: ,,Shut Up van The Black Eyed Peas. Die draaide mijn lieve tante Susan heel veel in haar auto. Omdat ik het zo’n leuk liedje vond zei ze na een ritje: ‘Hier, neem maar mee’.’’



Mooiste gebouw: ,,Twee jaar geleden zag ik een geweldig mooie rotsformatie in Yosemite National Park, Californië. Het is niet iets wat iemand met de hand heeft gemaakt, maar wat door de natuur zo is gevormd. Een natuurlijk gebouw, zo indrukwekkend.’’