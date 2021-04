Pure pulp uit Mexico in Who killed Sara

MAFS-Lars weer gelukkig in de liefde: ‘Zo voelt het om écht verliefd te zijn’

11:10 Zijn Married at First Sight-avontuur met Lizzy Witlox liep uit op een fiasco, maar nu kan Lars Scheve het wel van de daken schreeuwen: hij is verliefd. En niet zo’n beetje ook. ‘Een volwassen, mooie en intelligente vrouw vol energie’, jubelt de agent over zijn vriendin Lieve.