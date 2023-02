Publieke en commerciële zenders slaan handen ineen voor actiedag Giro555 voor aardbevingen

Hoe de dag eruit gaat zien, is nog niet bekendgemaakt. Er wordt nog druk overlegd over de precieze invulling, laat een woordvoerder van de NPO.

,,Ik heb vanmiddag met alle oproepen om de tafel gezeten”, zei Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes dinsdag bij talkshow Khalid & Sophie. ,,De publieke omroepen, maar ook de commerciëlen zeiden eigenlijk meteen: wat we vorig jaar met zijn allen voor Oekraïne gedaan hebben, dat moeten we gewoon nu ook voor deze verschrikkelijke ramp doen.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.