Publiek vanavond voor een kwartiertje bij VI Vandaag

Gesprek met jubilerend konings­paar te zien op deze site en app

Letterlijk aan de vooravond van hun 20ste trouwdag is een gesprek met koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdagavond te zien op deze site. Komende woensdag is het exact 20 jaar geleden dat het - toen nog - prinselijk paar in Amsterdam in het huwelijk trad.

12:28