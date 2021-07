Publiek kan woensdag afscheid nemen van Peter R. de Vries in Carré

Het publiek kan aanstaande woensdag in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid nemen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die afgelopen donderdag op 64-jarige leeftijd overleed nadat hij op 6 juli was neergeschoten in Amsterdam.

Het theater gaat van 11.00 uur tot 20.00 uur open voor iedereen die afscheid wil nemen van de misdaadverslaggever, meldt RTL in een persbericht. Daar kunnen mensen bij de baar een korte groet brengen.

De familie en partner van De Vries willen graag dat iedereen voor wie hij iets heeft betekend, de kans krijgt om afscheid te nemen. Daarom is er woensdag de mogelijkheid voor het publiek en is er donderdag een besloten plechtigheid voor familie, dierbaren en mensen die Peter persoonlijk kenden. Ook die dienst is in Carré. ‘De familie en partner van Peter zijn dankbaar dat het theater haar deuren voor deze gelegenheid opent’, aldus RTL.

Het verzoek van de familie is om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Stichting De Gouden Tip. RTL laat weten dat bezoekers geen coronatest of vaccinatiebewijs hoeven te overleggen voor hun bezoek, maar wel de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Mocht de drukte te groot worden, dan zal de gemeente dit communiceren via Twitter. Er wordt rekening gehouden met grote drukte. Iedereen die naar Carré komt, wordt daarom verzocht het afscheid bij de baar zo kort mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen een laatste eer te bewijzen.

Na de dienst op donderdag zal De Vries via de hoofdingang weggedragen worden en worden vervoerd naar het laatste afscheid. Daarbij zullen alleen intimi en genodigden aanwezig zijn.

Te gast

De beroemdste misdaadverslaggever van Nederland werd dinsdagavond 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard, waar hij zoals zo vaak te gast was. Zeer snel daarna werden twee verdachten opgepakt, de 21-jarige Delano G. uit Tiel en de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik. Delano G. is vermoedelijk de man die De Vries neerschoot. Hij zou vijf kogels op hem hebben afgevuurd. Kamil E. is de vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto.

De Vries stond al enige tijd kroongetuige Nabil B. bij in het grote proces tegen de bende van Ridouan Taghi. De advocaat en de broer van Nabil waren ook al geliquideerd. Justitie zoekt de dader van de moord op De Vries ook in de hoek van de georganiseerde criminaliteit. De Vries werd in tegenstelling tot de huidige advocaten van Nabil B. niet beveiligd, op eigen verzoek.

Het overlijden van De Vries zorgde in heel Nederland voor geschokte reacties en veel verdriet. Hij speelde in tal van grote misdaadzaken een doorslaggevende rol als het gaat om het vinden van de waarheid: van Marianne Vaatstra en ‘de Puttense moordzaak’ tot de verdwijning van Natalee Holloway en de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Recent was hij bezig geld in te zamelen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van de 18-jarige studente Tanja Groen (al vermist sinds 1993). Peter R. de Vries was naast zijn werk al verslaggever en adviseur ook niet weg te denken als deskundige in talkshows. Op de plek waar hij werd neergeschoten betuigden talloze mensen al hun medeleven door bloemen te leggen.

Volledig scherm De bloemenzee voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam nadat hij is overleden. © ROBIN UTRECHT

Zo nam RTL Boulevard afgelopen week afscheid van De Vries: