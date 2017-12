Publiek in tranen bij lied Claudia de Breij over Anne Faber

Een rare gewaarwording voor De Breij. Anne Faber had tijdens die try-out met haar familie bij de cabaretier in het theater Het Huis moeten zitten. Ze had kaartjes voor de voorstelling gekocht. Maar zo mocht het niet zijn. De 25-jarige Anne werd om het leven gebracht door moordverdachte Michael P..



Toen De Breij er eenmaal achterkwam dat Anne in het theater werkte waar ze met haar voorstelling Nu op de bühne zou staan, besloot ze een nummer voor het meisje te schrijven. ,,Dat heb je niet vaak, dat een nummer zich echt opdringt", vertelde ze aan presentator Cornald Maas. ,,Normaal gesproken ben ik wel zenuwachtig voor een try-out. Maar die zenuwen worden nu totaal overschaduwd door de werkelijkheid dat Anne Faber in dit theater werkte."



Het werd muisstil in de zaal toen de theatermaakster haar ontroerende nummer voor Anne inzette. Enkele familieleden van Anne waren ook aanwezig. Na afloop was het nog altijd geluidloos in de zaal. De ontroering was in de ogen van het publiek af te lezen. Ook op sociale media werd er gereageerd op De Breij's lied. 'Wat doe je me aan. Dat liedje over Anne Faber ging dwars door mijn ziel', schrijft een kijker.



De volledige aflevering van Volle Zalen is hier te zien. Het fragment start op minuut 20.39.