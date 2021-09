Producent Russell T. Davies keert terug bij BBC-hit Doctor Who

De terugkeer van Doctor Who in 2005 was een grote verrassing, nadat de serie tien jaar eerder was gestopt. De hernieuwde populariteit van de reeks is grotendeels te danken aan Davies, die vijf jaar lang alle artistieke keuzes overzag. Na zijn vertrek in 2010 maakte de producent onder andere de veelgeprezen serie It’s a sin, over hoe de gaycommunity in de jaren tachtig werd overvallen door de aids-epidemie.