Proces Weinstein opgeschort na paniekaanval getuige

Volgens Variety werd Mann vijf uur lang verhoord door de advocate van Weinstein. Rond vier uur 's middags gaf ze aan een paniekaanval te hebben, waarna de rechter besloot dat het beter was de zaak dinsdag verder te laten gaan.

De vrouw stelde tijdens een eerdere getuigenis op vrijdag dat de gevallen filmproducent haar twee keer heeft verkracht tijdens hun relatie, die verder met wederzijdse instemming plaatshad. Maandag was het de beurt aan het juridische team van Weinstein om haar te ondervragen.

Huilbui

De verdediging toonde e-mails van Mann aan Weinstein die ná de vermeende verkrachtingen zouden zijn gestuurd, waarin ze zich nog altijd zeer liefhebbend opstelt jegens haar belager. In een van de mails bedankt ze hem zelfs voor zijn steun en stelt ze dat hij haar heeft ‘geleerd een vrouw te zijn’.

De advocate van Weinstein drong er tijdens het verhoor maandag meermaals op aan dat Mann precieze data opgaf voor het misbruik. Ook werd ze gevraagd naar haar relatie met een andere man in dezelfde periode. Toen Mann werd gevraagd een e-mail voor te lezen die ze in 2014 aan deze man stuurde, barstte de vrouw in tranen uit.