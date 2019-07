Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane ruziën thuis over liedjes van Maan

,,De koning zei: ‘Mijn kinderen zitten altijd ruzie te maken, de ene wil dat liedje van jou op en de andere wil dat andere liedje’", vertelt de zangeres in een interview in &C. Maan gaf kort nadat ze in 2016 The Voice won zangles in de klas van Alexia. ,,Er was uiteindelijk een voorstelling waar alle ouders naar kwamen kijken, dus ook de ouders van Alexia. Dat was net na The Voice. Toen kwamen ze in de pauze naar me toe om me te feliciteren en een handje te geven.”



Maan ontmoette de koninklijke familie daarna nog een paar keer. ,,We maakten dan altijd even een praatje. Elke keer als ik de koning zie – dat hoor je ook in een filmpje, als je goed luistert – zegt hij: ‘Nou, Alexia zingt nog steeds, hoor!’ Of hij zegt ­tegen Alexia: ‘Kijk maar goed naar Maan, zo wil je ook worden later, hè?’

Ze zijn zo leuk, benaderbaar en normaal. En de koning is uiteindelijk ook maar gewoon een trotse vader van z’n kinderen.”