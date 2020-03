Prinses Maria Teresa (86) sterft aan coronavirus

R. Kelly wil de cel uit vanwege coronage­vaar

1:12 R. Kelly heeft de coronacrisis aangegrepen om de rechter weer te vragen of hij de gevangenis uit mag. De zanger, die vastzit in Chicago in afwachting van meerdere rechtszaken vanwege mogelijk seksueel misbruik, stelt in de cel extra risico te lopen besmet te raken met het longvirus. TMZ meldt dat zijn advocaten donderdag een motie hebben ingediend bij de rechtbank.