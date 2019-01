Prinses Margriet gaat door zo lang het kan

Van terugtrekken na 37 jaar beschermpaarschap, samen met echtgenoot Pieter van Vollenhoven die later dit jaar 80 wordt, was nog geen sprake.

Dat bleek eerder deze week ook toen de prinses en haar man in Amsterdam de nieuwjaarsontvangst bijwoonden van hun neef koning Willem-Alexander. Opmerkelijk genoeg slaat de generatie na hen, met prins Constantijn en prinses Laurentien, dit soort bijeenkomsten steevast over, terwijl Margriet en Pieter bijna geen jaar overslaan. ,,Wij zijn opgevoed met een gevoel dat het onze verplichting is aan de Nederlandse samenleving", vertelde ze eens over haar werk en inzet voor zowel de monarchie als Nederland.

Vorig jaar bezocht de prinses de Paralympische winterspelen in Korea en maakte ze met zoon prins Pieter-Christiaan een reis naar Haïti om te zien wat er terecht was gekomen van de plannen en hulp op het gebied van ramppreventie van het naar haar genoemde Prinses Margriet Fonds. Ook draaide ze trouw haar rondjes in schaatstempel Thialf om bij De Hollandse 100 geld in te zamelen voor Lymph & Co. Dat investeert in onderzoek naar lymfeklierkanker.