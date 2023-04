Prinses Margarita over contact met ex-man: ‘Alles is heel rustig’

Het gaat ‘heel goed’ tussen prinses Margarita en haar ex-echtgenoot Tjalling ten Cate sinds de twee uit elkaar zijn. ,,Eigenlijk is alles heel rustig’’, zei de dochter van prinses Irene dinsdagavond voor de camera van RTL Boulevard.

De twee maakten eind februari bekend dat ze na zestien jaar uit elkaar zijn. ,,We hebben nog heel goed contact, dagelijks zelfs’’, stelt de prinses. ,,Het gaat nu even om het geluk van de kinderen en dat alles in pais en vree gaat, daar gaat het om.’’

Prinses Margarita en Tjalling ten Cate maakten het nieuws van hun scheiding zelf bekend in een persbericht. Eerder was de oudste dochter van prinses Irene al getrouwd met Edwin de Roy van Zuydewijn. Dat veelbesproken huwelijk liep in 2006 op de klippen.

‘Enige tijd geleden hebben wij gezamenlijk en in vriendschap besloten om uit elkaar te gaan’, melden prinses Margarita en Tjalling ten Cate in hun verklaring. ‘Na een prachtige tijd van ruim zestien jaar samen, waarin wij lief en leed hebben gedeeld, zal ieder van ons nu een eigen weg gaan. Tegelijkertijd zullen wij altijd samen een pad blijven bewandelen als vrienden en liefdevolle ouders van onze twee prachtige dochters’.

