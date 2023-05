Prinses Margarita doet aan intermittent fasting: ‘Ik vind ‘s ochtends eten vreselijk’

Prinses Margarita de Bourbon de Parme heeft een gezonde levensstijl hoog in het vaandel staan en is daarom een liefhebber van intermittent fasting, oftewel onderbroken vasten. Margarita slaat het ontbijt steevast over.

Aan Beau Monde legt de prinses (50) uit dat ze heeft laten onderzoeken welk voedsel wel en niet goed voor haar is. ,,Van nature doe ik aan intermittent fasting. Dat komt omdat ik niet ontbijt, ik vind ’s ochtends eten vreselijk. Ik eet vanaf twaalf uur ’s middags en tot niet later dan acht uur ’s avonds.’’

Margarita is bovendien een sportief type. Ze doet ‘een aantal keer per week’ aan joggen, personal training en paardrijden. ,, En barre training – nee, dat is niet met een drankje in een café, het is aan een ballet barre. En vergeet stallen uitmesten niet, dat is me toch zwaar! Ik dank mijn gespierde bovenarmen aan mijn paarden.’’

Trend

Volgens Iris Groenenberg, specialist bij het Voedingscentrum, is intermittent fasting - een trend bij BN’ers en celebrities - niet voor iedereen weggelegd. Zo vertelde ze eerder tegen deze site: ,,Sommigen mensen eten een paar dagen niet en dan weer ene periode wel, anderen verdelen het over één dag. En het hangt er ook van af wát je eet, in de periodes dat je wel eet.’’

Als je wilt afvallen, blijft het belangrijkste dat je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt, benadrukt Groenenberg. ,,Zo simpel is het, ongeacht welk dieet je volgt. Alleen dán val je af.”

Ondertussen richt prinses Margarita, die in februari haar scheiding van Tjalling ten Cate aankondigde, haar blik op de toekomst. De dochter van prinses Irene wil met haar juwelenlabel de wereld veroveren. ,,De eerste stap in die richting: Duitsland, Spanje en Italië in mijn portfolio krijgen. Zij zijn enthousiast over mijn juwelen en begrijpen de filosofie erachter. Mijn motto – ongeacht je leeftijd – is: de droom waarmaken die je op dat moment hebt. De kwaliteit van het leven en creëren in vrijheid is voor mij (ook) een groot goed.’’

