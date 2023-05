Prinses Alexia feest met ouders in Wales na examens

Prinses Alexia vertrok bijna twee jaar geleden naar Wales om op het UWC Atlantic College de laatste jaren van haar middelbare schooltijd te voltooien. Het zogeheten internationaal baccalaureaat geldt als een vervanging van de laatste twee jaar op het vwo. Wat de volgende stap in het leven van de middelste dochter van het koningspaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

Alexia’s vader ging in de jaren 80 zelf ook naar het Atlantic College in Wales. In de zomer van 2021 zei koning Willem-Alexander het jammer te vinden dat hij niet voor Alexia’s tijd in Wales daar met haar rond had kunnen kijken. Coronabeperkingen maakte dat destijds onmogelijk. Bij de Leavers Celebration zaterdag was hij dus wel van de partij. Van het koninklijk gezin ontbrak alleen prinses Amalia.