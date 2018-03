Prinsen krijgen warme omhelzing na trotseren ijskoude poolwind

,,Je krijgt de wind vol", aldus de prins. ,,Op deze fiets sta je recht, je afzet moet recht zijn, maar dat is op een dag als vandaag wel een nadeel." Dat hij toch weer voor dit vervoermiddel heeft gekozen, heeft twee redenen. ,,Ik heb geen andere fiets, en ik ben een hardloper. Op de ElliptoGo is het meer hardlopen dan fietsen. Dat ligt me beter. Maar misschien verander ik wel van mening."



Opgeven was er niet bij. Na een korte pauze stapte Pieter-Christiaan weer op de bijzondere fiets om opnieuw de strijd aan te gaan met de elementen in de wetenschap dat een vroege finish er dit jaar niet inzat. Andere deelnemers aan de sportieve inzamelingsactie voor de bekostiging van wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker gooiden de handdoek na de eerste fietsronde in de ring.