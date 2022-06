Prins Louis, de echte ster van het jubileum van The Queen: ‘Houden ons hart vast wat we nog gaan zien’

Douwe Bob verklaart ex Anouk de liefde bij Beau: ‘Jij mag het zeggen, schat’

Douwe Bob hoopt dat zijn ex Anouk weer een relatie met hem wil. De zanger, die eerder deze week voor de derde keer vader werd, verklaarde zijn ex de liefde in de studio van talkshow Beau. ,,Ze is nu aan het kijken. Je mag het zeggen, schat.”

3 juni