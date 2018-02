Prins Henrik van Denemarken overleden

De man van de Deense koningin is dinsdag overleden. Dat heeft het koninklijk huis van Denemarken bekendgemaakt. Prins Henrik is 83 jaar oud geworden.

Volledig scherm Prins Henrik en koningin Margrethe van Denemarken. © EPA Een aantal uren voor zijn overlijden werd de Deense prins vanuit het ziekenhuis overgebracht naar Fredensborg Slot om te sterven. Daar werd hij omringd door zijn familie. Vorige week werd bekend dat de echtgenoot van koningin Margrethe een goedaardige tumor in zijn linkerlong en een ernstige longinfectie heeft. Zijn toestand verslechterde in de afgelopen dagen.



Zowel kroonprins Frederik als prins Joachim kwam dinsdag met hun vrouw en kinderen langs, aldus Deense media. Afgelopen weekeinde waren de gezinnen van beide prinsen ook al mee toen Henrik nog in het ziekenhuis lag in Kopenhagen.

Erkenning

Met het overlijden van prins Henrik is koningin Margrethe haar steun en toeverlaat van ruim vijftig jaar kwijt. De afgelopen jaren moest ze het al in toenemende mate stellen zonder echtgenoot prins Henrik, die in 2016 met pensioen ging en daarna steeds vaker sukkelde met zijn gezondheid. Vorig jaar werd vastgesteld dat Henrik leed aan dementie.

Prins Henrik was voor hij met de Deense troonopvolgster trouwde een Fransman met de naam Henri. Deze Franse diplomaat Henri de Monpezat maakte kennis met de Deense kroonprinses rond dezelfde tijd als de Duitse diplomaat Claus von Amsberg dat deed met de Nederlandse troonopvolgster Beatrix. Er zijn meer parallellen in de levens van de twee prinsen. Henri groeide deels op in de Franse kolonie Vietnam, en Claus bracht een deel van zijn jeugd door in Duits Oost-Afrika. Beiden moesten na de bekendmaking van hun verloving een land voor zich zien te winnen en zich een lastige nieuwe taal eigen maken.

Margrethe en de inmiddels tot Henrik omgedoopte Henri trouwden op 5 juni 1967. De troonopvolgster kreeg twee zoons en werd al in 1972 koningin. In de laatste jaren voor zijn overlijden wilde Henrik erkenning voor zijn gelijkwaardige positie naast die van zijn vrouw en eiste hij de titel 'koning-gemaal'. Om hem deels tegemoet te komen werd Henrik in 2005 opgeschaald naar 'prins-gemaal', maar tot zijn grote frustratie bleef 'koning' buiten bereik.