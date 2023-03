Prins Harry vandaag in rechtbank met Liz Hurley en Elton John om ‘criminele inbreuk op hun privacy’

De Britse prins Harry (38) is maandag in de Londense rechtbank aanwezig voor een rechtszaak tegen Associated Newspapers. Samen met verschillende andere beroemdheden, zoals Liz Hurley (57) en Elton John (76), spande hij die aan. Ze beweren dat de uitgever van onder meer The Daily Mail hun telefoon heeft afgetapt en hun privacy heeft geschonden.

Harry arriveerde tot ieders verbazing in de loop van de ochtend voor een eerste hoorzitting in de rechtszaak die hij met verschillende beroemdheden aanspanden tegen Associated Newspapers. Het wordt niet verwacht dat hij vandaag het woord zal voeren: in een later stadium mogelijk wel.

De zoon van de Britse koning Charles, actrices Elizabeth Hurley en Sadie Frost, muzikant Elton John en z'n echtgenoot David Furnish en politica Doreen Lawrence of Clarendon beweren dat de uitgever zich schuldig heeft gemaakt aan ‘weerzinwekkende criminele activiteiten’ en ‘grove inbreuken op hun privacy’.

Zo zou de uitgever van The Daily Mail onder meer privédetectives hebben ingeschakeld om afluistertoestellen in de huizen en auto’s van de celebrity’s te verstoppen. Ook zouden telefoonlijnen zijn afgetapt en politieagenten zijn betaald om gevoelige informatie te delen. Daarnaast zouden er zich ook mensen hebben voorgedaan als de beroemdheden om hun medische informatie te bemachtigen.

Rechtszaken

Uitgever Associated Press ‘ontkent ondubbelzinnig deze belachelijke aantijgingen’. De komende vier dagen zal een rechter zich over de argumenten van beide partijen buigen. Daarna wordt besloten of de zaak verder kan gaan.

Prins Harry heeft nog wel meer rechtszaken op de planning staan. Zo is er de smaadzaak tegen (opnieuw) Associated Newspapers over een artikel over z'n beveiliging. Er loopt ook een rechtszaak tegen de Britse regering over diezelfde beveiliging. In mei gaat dan weer een rechtszaak tegen Mirror Group Newspaper van start, over vermeende telefoonhacking dat plaatsvond tussen 1996 en 2011. En de prins klaagt ook News Group Newspapers, de uitgever van onder meer The Times, aan voor vermeende telefoonhacking.