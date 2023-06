Prins Harry: ‘Staat van pers en overheid in VK op dieptepunt’

met videoDe Britse prins Harry zegt in de rechtbank dat de Britse tabloids bloed aan hun handen hebben en veel pijn hebben veroorzaakt, al sinds zijn vroege jeugd. De hertog van Sussex beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Het is voor het eerst in meer dan 130 jaar dat een Britse royal openbaar en onder ede ondervraagd wordt.

Harry legt in de rechtbank uit dat, toen hij nog een kind was, er thuis altijd wel kranten op tafel lagen. En maar al te vaak ging het over hem, of zijn familie. ,,Ik was een kind, ik zat op school, maar deze artikelen waren ongelooflijk invasief. Elke keer dat een van deze artikelen werd geschreven, had het een impact op mijn leven, de mensen om me heen, en met name op mijn moeder.” Al vanaf zijn geboorte was de sfeer in de tabloids vijandig naar hem toe, zegt hij.

Al die artikelen - er worden er 147 behandeld in de zaak - hebben een ‘destructieve rol’ gespeeld in zijn jeugd, zegt de hertog van Sussex in het getuigenbankje. Zo slonk zijn vriendengroep naarmate er meer details uit zijn privéleven op tafel kwamen. Hij liet zich ook door de krantenkoppen (ver)leiden tot het doen van domme dingen. ,,Als tiener en jonge twintiger, kreeg ik het gevoel dat ik inspeelde op veel van de stereotypen die ze me toebedeelden. Als ze deze onzin over mij printen en mensen het geloven, kan ik net zo goed ‘de misdaad begaan’, om zo te zeggen”, verklaart Harry. ,,Het was een neerwaartse spiraal, waarbij de roddelbladen constant probeerden mij, een ‘beschadigde’ jongeman, over te halen iets stoms te doen dat een goed verhaal zou opleveren en veel kranten zou verkopen. Dat was zo gemeen.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van prins Harry in het getuigenbankje, door tekenaar Elizabeth Cook. Met zijn advocaat David Sherborne en rechter Justice Fancourt die naar hen kijkt. © AP

In zijn verklaring zegt de prins dat hij wil dat de tabloids stoppen. ,,Hoeveel bloed zullen hun typende vingers nog bevlekken voordat iemand een einde kan maken aan deze waanzin?” Degene met bloed aan hun handen zijn ‘redacteurs en journalisten’. ,,Voor het veroorzaken van veel pijn en in sommige gevallen onbedoeld de dood”, zegt Harry volgens The Guardian. Dat hij al heel zijn leven onder een vergrootglas ligt, is een van de belangrijkste redenen dat hij naar de VS is verhuisd.

Harry meent ook dat de staat van de pers en de overheid in het Verenigd Koninkrijk zich op een dieptepunt bevindt. ,,Democratie faalt als de pers er niet in slaagt om de regering ter verantwoording te roepen, maar in plaats daarvan erbij in bed kruipt om de status quo te behouden.”

Gehackt en afgeluisterd

Uitgever MGN zou tussen 1996 en 2011 Harry’s telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes hebben afgeluisterd. Hierdoor kon The Mirror diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.

Daarnaast haalt de prins ook uit naar voormalig Daily Mirror-hoofdredacteur Piers Morgan. ,,Helaas zijn zowel ikzelf als mijn vrouw het slachtoffer geworden van een spervuur ​​van gruwelijke persoonlijke aanvallen en intimidatie door Piers Morgan, die tussen 1995 en 2004 hoofdredacteur was van de Daily Mirror”, schrijft Harry. ,,Waarschijnlijk in de hoop dat ik me zal terugtrekken, voordat ik hem verantwoordelijk kan houden voor zijn acties tegen mij en mijn moeder tijdens zijn hoofdredacteurschap.”

Advocaat Green van MGN onderwerpt Harry aan vragen over zeer persoonlijke nieuwsberichten waarvan hij beweert dat ze op onwettige wijze zijn verkregen, een bewering die de krantengroep betwist. Het zijn verhalen over zijn relaties, vriendinnetjes, zijn moeder prinses Diana en zijn leven binnen de koninklijke familie. De hertog van Sussex zegt dat niet alleen zijn telefoon werd gehackt, maar ook de telefoons van naasten.

Volledig scherm Harry arriveert in de rechtbank. © REUTERS

Zo gaat het dinsdagochtend even over een artikel over Harry's gevoelens over de scheiding van zijn ouders. Volgens Green staat er feitelijk niets nieuws in dat artikel, omdat prinses Diana eerder al in een interview met Press Association zich over de scheiding en de emoties daaromheen uitliet. En zou die informatie dus niet naar boven zijn gekomen in een telefoonhack, claimt de advocaat. Of simpelweg zijn gelekt uit het paleis. Green leest daarop wat fragmenten voor uit Spare, de veelbesproken biografie van Harry, waarin zou blijken dat de tabloids ‘gevoed’ werden door bronnen dichtbij de prins. ,,En die informatie werd dus niet onrechtmatig verkregen.”

Harry zegt dat in verschillende gevallen zijn telefoon wel afgeluisterd moest zijn. Zo lag er op zijn zestiende informatie op straat over zijn bezeerde duim. ,,Waardoor ik zelfs ging twijfelen over de betrouwbaarheid van mijn artsen.” Hier en daar ergert Green zich aan de antwoorden van de royal. ,,Dit is puur speculatie. Dit komt uit het rijk der fabelen.”

Volledig scherm Pers en politie bij de rechtbank in Londen. © AFP

Harry is na een uurtje op stoom aan het raken, schetst een verslaggever van BBC. De prins grapt dan als hij een nieuwe stapel juridische documenten overhandigd krijgt. ,,Je laat me een work-out doen.” Als in de loop van de middag de rechtbanktekening van hofkunstenaar Elizabeth Cook wordt vrijgegeven van Harry in het getuigenbankje, schrijft een journalist van The Guardian: ‘Geaccrediteerde journalisten hebben toegang tot een livefeed van de zaak en toegang tot de rechtszaal, en ik kan zeggen dat Harry er in het echt minder uitziet alsof hij een kater heeft.’

De getuigenis van Harry is onderdeel van een veel grotere zaak tegen MGN. Andere betrokken beroemdheden in deze zaak zijn onder anderen de zangeres Cheryl, acteur Ricky Tomlinson, actrice Nikki Sanderson en acteur Michael Turner.

