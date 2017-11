Prins Harry gaat aan de slag bij de BBC

Nieuwe beschuldiging Jeremy Piven

11:19 Net nadat hij glansrijk de leugendetectortest doorstond, is er een nieuwe vrouw opgestaan die beweert dat Jeremy Piven 'zich seksueel aan haar heeft opgedrongen.' De dame in kwestie, Anastasia Taneie, was in 2009 een figurant bij Entourage, de serie waarin Piven speelde. Dit meldt BuzzFeed News.