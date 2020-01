Prins Harry en vrouw Meghan verrassen Buckingham Palace met stap terug

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben besloten een deel van hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. Het tweetal plaatst op zijn Instagrampagina een verklaring over de beslissing die ze hebben genomen. ‘We zijn voornemens een stap terug te doen als senior-leden van het koningshuis en eraan te werken om financieel onafhankelijk te worden, terwijl we de koningin blijven steunen’, schrijven ze. Buckingham Palace zegt niet op de hoogte te zijn van het statement en teleurgesteld te zijn.



Het lijkt erop dat koningin Elizabeth de beslissing van kleinzoon Harry iets te voorbarig vindt. De koningin laat via een verklaring van Buckingham Palace doorschemeren dat het gesprek nog niet voorbij is. ,,De gesprekken met de hertog en hertogin van Sussex zijn nog in een pril stadium”, luidt de verklaring. ,,We begrijpen hun verlangen voor een andere invulling, maar dit zijn ingewikkelde kwesties die tijd kosten om aan te werken.”

Enorme druk





Al vaker deden Harry en Meghan hun beklag over de enorme druk die het bestaan in de koninklijke spotlights met zich meebrengt, over het vergrootglas waar ze onder liggen en de constante stroom aan negatieve verhalen die de Britse (roddel)pers over hen publiceert. Door terug te treden uit de belangrijkste kring royals hopen ze meer vrijheid te krijgen. Op hun kenmerkende eigen wijze plaatsten ze direct na hun vakantie in Canada op Instagram een statement: ‘Na vele maanden van reflectie en discussie hebben we besloten om dit jaar een nieuwe progressieve rol aan te nemen in ons instituut. We zullen terugtreden als ‘senior lid’ van het koninklijk huis. Tegelijkertijd zullen we hare majesteit de koningin volledig blijven ondersteunen.’



Het stel wil hun tijd gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika, maar zal nog wel een deel van hun koninklijke taken op zich nemen. Parttime royals dus: ze schrijven hun verplichtingen aan Queen, de Gemenebest en onze goede doelen te blijven voldoen. ‘Door deze geografische verandering kunnen we onze zoon groot te brengen in koninklijke traditie, maar tegelijkertijd ons gezin de ruimte te geven om ons op een nieuw hoofdstuk te focussen.’ De hertog en hertogin van Sussex zullen een nieuwe liefdadigheidsinstelling opstarten, en komen later met meer details. Wat deze beslissing in praktijk nog meer betekent is afwachten: zo is het nog onduidelijk of de Britse lijn van troonopvolging hierdoor moet worden aangepast, en ook de financiële afwikkeling laat op zich wachten.

Tabloids