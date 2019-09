Prins Harry brengt bliksembezoek aan Amsterdam

Harry werkt volgens Buckingham Palace al ruim twee jaar aan het initiatief dat toeristische bestemmingen beter moet beschermen. De prins geeft in de A'dam Toren in een speech meer tekst en uitleg over het project.

Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat de prins ons land aandoet. Begin mei vloog hij als kersverse vader naar Den Haag voor de lancering van de Invictus Games, die volgend jaar plaatsvinden in de hofstad. Zoontje Archie was toen pas drie dagen oud.