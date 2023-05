Prins Constantijn snapt commotie over badpak van dochter Eloise niet

Eloise doet mee aan het RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje en deed tijdens de aflevering die eerder deze week te zien was een fotoshoot in badpak. Daar kwamen veel reacties op. Zo zei onder anderen royaltyverslaggever Jeroen Snel in RTL Boulevard dat een ,,grensgevalletje” te vinden. Vrijdag zei hij in hetzelfde programma dat hij daarmee doelde op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook had gezegd over een mannelijke royal.