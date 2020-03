Prins Charles weer uit thuisisolatie na coronabesmetting

Steven na logeerweek bij BZV-Annemiek: ‘Trekken aan dood paard, zonde van mijn energie’

12:23 Miljoenen kijkers van Boer Zoekt Vrouw zagen gisteren hoe de openhartige Steven afgewezen werd door de 25-jarige Drentse boerin Annemiek. Direct nadat hij weggestuurd was, zei hij voor de camera dat hij vreesde tijdens zijn verblijf toch te weinig van zichzelf te hebben laten zien. In de webserie van het NPO 1-programma vertelt hij dat hij in de auto terug naar huis al andere gedachtes had.