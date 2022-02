Prins Charles bedroefd door dood invloedrijke Britse dj Jamal Edwards

Britse eetstoor­nis-organisa­tie woedend op Kristen Stewart

Kristen Stewart kreeg onlangs haar eerste Oscarnominatie voor haar vertolking van prinses Diana in de film Spencer. De 31-jarige actrice vertelde in een interview ter promotie van de film dat ze ‘alles geprobeerd had om zichzelf te laten overgeven tijdens de opnames, maar dat het niet lukte’. De Britse organisatie Beat, het meest vooraanstaande goede doel in het Verenigd Koninkrijk voor eetstoornissen, noemt de opmerkingen ‘verwerpelijk en schadelijk’. Dit meldt The Daily Mail.

8:53