Prins Andrew geen koninklijke hoogheid meer: zal zich als burger verdedigen in zedenzaak

Volgens Buckingham Palace zal de hertog van York ook de komende tijd geen openbare taken op zich nemen. Volgens bronnen, zo meldt het Britse persbureau Reuters, zal Andrew ook niet meer de aanspreektitel koninklijke hoogheid gebruiken. Zijn moeder nam hem al zijn militaire eretitels af, melden media. Hij mag ook nergens meer beschermheer van zijn. Door het schandaal was de openbare rol van Andrew eerder al teruggeschroefd.



Een Amerikaanse rechter besliste gisteren dat de rechtszaak tegen prins Andrew kan doorgaan. Andrew wordt ervan beschuldigd in 2001 een destijds 17-jarige tiener, Virginia Giuffre, drie keer te hebben misbruikt. De Amerikaanse werd naar eigen zeggen als tiener naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om seks te hebben met Andrew. Giuffre was toen in het gezelschap van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, die bevriend was met Andrew. Ze eist een financiële vergoeding van Andrew voor de emotionele schade die ze zou hebben opgelopen.