Prins Albert geraakt door medeleven na coronabesmetting

André van Duin overwel­digd door reacties: Heel Holland Huilt

11:37 Hij vond het een fijn gesprek en het zingen ging goed, zonder te veel emotie. Maar dat André van Duin vrijdagavond zoveel mensen raakte met zijn optreden in De Wereld Draait Door, had hij niet in de gaten. Totdat hij de reacties zag: ,,In mijn hele carrière heb ik nooit zoveel reacties gehad op een tv-optreden.’’