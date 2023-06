Sotheby's veilt handge­schre­ven songtek­sten door Freddie Mercury

Het Britse veilinghuis Sotheby’s veilt songteksten van de band Queen, handgeschreven door zanger Freddie Mercury. Sotheby’s onthult de teksten donderdag in New York, waarna de spullen naar Los Angeles en Hongkong gaan. Als laatste worden ze in Londen tentoongesteld, waar ze in september worden verkocht tijdens de veiling Freddie Mercury: A World of His Own.