Prijs Omroepman of -vrouw van het jaar wordt genderneutraal

FM-frequen­ties moeten volgend jaar worden herver­deeld

De landelijke FM-frequenties worden komend voorjaar geveild zoals al voorzien. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vanmiddag in hoger beroep bevestigd. De rechter zette in juli een streep door het plan om de huidige zendvergunningen met drie jaar te verlengen en besloot dat een herverdeling voor 1 september 2023 geregeld moet zijn. Daarop gingen verschillende Nederlandse radiostations in hoger beroep.

20 december