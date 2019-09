Presentatrices ‘Hart van Nederland’ moeten stoppen

Beide presentatrices waren niet bereikbaar voor commentaar. Op welke termijn zij niet meer te zien zullen zijn, is nog onduidelijk. Daarover worden nog gesprekken gevoerd, eventueel met juridische bijstand. Van Vessem was in 1995, samen met Milika Peterzon, presentatrice van het eerste uur. Ze stopte daarna tussentijds een aantal jaar om in 2006 terug te keren. Selma van Dijk is er bij sinds 2003.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Al vanaf het begin van dit kalenderjaar is het onrustig rond Hart van Nederland. In februari kreeg Piet Paulusma te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd. De weerman stopt aan het einde van het jaar. Even werd gevreesd dat John de Mol, eigenaar van Talpa, na 6 Inside ook Hart van Nederland van de buis zou halen.



Deze zomer bleef het onrustig op en rond de redactie toen geruchten rondgingen dat de presentatrices moesten vrezen voor hun baan. Talpa reageerde toen met het bericht dat ‘onder andere meerdere screentests worden gedaan’. ,,Eén daarvan is voor Hart van Nederland. Dat daardoor onzekerheid bij collega’s ontstaat vinden we heel vervelend, maar er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden.’’

Dat dat nu wel het geval is, wilde een woordvoerster van Talpa vandaag niet bevestigen. ,,Hart van Nederland wordt versterkt’’, zo verklaarde zij. ,,Uit onderzoek is gebleken dat het programma nog potentie heeft om te groeien. Dat betekent dat er op termijn veranderingen bij het programma zullen komen. Daarbij wordt naar alles gekeken: vorm­geving, decor, digitale omgevingen en ook naar presentatie. Hierover zijn eind vorige week met de presentatrices individuele gesprekken gevoerd en er volgen nog meer gesprekken. We hebben in vertrouwen met elkaar gesproken en aan die afspraken houden we ons.’’