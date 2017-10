Presentator Jan Versteegh vader geworden

Versteegh deelt een foto op Instagram waarop hij vol trots zijn dochter Lulu laat zien. Het meisje is gewikkeld in een zwart-wit gestreepte deken en ze heeft een lichtblauwe muts op.

De BNNVARA-presentator is voor de eerste keer vader geworden. Eind juni maakte hij bekend dat hij samen met zijn vriendin Dieuwertje een kindje verwachtte. Toen deelde Jan een echofoto waarop de baby zichtbaar was.

Kort nadat bekend was dat Jan en Dieuwertje ouders zouden worden, volgde het blije nieuws dat het stel in het huwelijksbootje zou stappen met elkaar. Jan vroeg zijn vriendin tijdens hun vakantie in Japan ten huwelijk. Hij liet toen weten dat hij niet wilde verklappen wanneer ze elkaar het jawoord zouden geven. Ook liet hij niets los over de locatie van de trouwerij, tot vandaag. De twee gaven elkaar het jawoord in het Amsterdamse Park Frankendael.