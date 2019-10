Prequel Game of Thrones gaat onverwacht niet door

De spin-off zou zich afspelen duizenden jaren vóór Game of Thrones. Het verhaal zou het verval van de wereld tijdens het gouden tijdperk der helden beschrijven. Het idee voor een prequel van Game of Thrones was afkomstig van de Britse scenarioschrijver Jane Goldman en Game of Thrones-schrijver George R.R. Martin.



Het was niet duidelijk welke rol Watts speelde. Het is ook nog niet bekend waarom deze prequel exact is geschrapt. Een andere prequel-serie, die George R.R. Martin ook aan het ontwikkelen is, lijkt overigens wel door te gaan. Volgens The Hollywood Reporter worden hier binnenkort de contracten voor getekend. Ook deze prequel, die meer zou teruggrijpen op het origineel, zou te zien moeten zijn bij HBO, die ook de oorspronkelijke reeks met de Nederlandse acteurs Carice van Houten en Michiel Huisman in belangrijke bijrollen, uitzond.