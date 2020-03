Première Bond-film No Time To Die uitgesteld wegens coronavirus

Aanvankelijk zou de film op 2 april in première gaan. De producenten en filmstudio’s MGM en Universal schrijven in een verklaring na zorgvuldige overwegingen en uitgebreide evaluaties niet anders te kunnen dan de releasedatum maar liefst zeven maanden op te schuiven. No Time To Die gaat nu op 25 november in première.



Afgelopen maandag schreven ongeruste fans een open brief aan de makers van de film. Daarin uitten ze hun zorgen dat ze bang waren dat Bond-fans niet naar de bioscoop zouden komen wegens het coronavirus. Ze verzochten de producenten dan ook de première uit te stellen.



Het coronavirus teistert momenteel de film- en muziekindustrie. Optredens worden afgezegd, filmopnames worden geannuleerd en ook financieel lijken er gevolgen te zijn.



Filmverslaggever Ab Zagt woonde in februari nog exclusief de laatste opnamen van de nieuwe James Bond-film bij: