Premier Rutte heeft zin in Vandaag Inside: ‘Ik ga eens vragen wat er mis is gegaan’

VVD baalt van Genee rond VI-uitnodi­ging Rutte: ‘Helemaal niet gesproken over Groningers en boeren’

De VVD hoopte dat Wilfred Genee donderdagavond in zijn uitzending zou terugkomen op uitspraken over premier Rutte, die maandagavond te gast is. De presentator van Vandaag Inside (VI) zei woensdag dat Rutte niet aan tafel wil zitten als er Groningers of toeslagenouders worden uitgenodigd. Dat blijkt niet helemaal te kloppen. Alles mag zonder restricties ter tafel komen, laat een woordvoerder van de VI-redactie vandaag weten.