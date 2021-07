Premier Johnson en vrouw verwachten tweede kind na miskraam

Op Instagram laat Carrie weten dat ze eerder dit jaar nog een miskraam heeft gehad, waardoor ze ‘intens bedroefd’ was. De komende periode wordt spannend voor haar. ,,Ik voel me ongelooflijk gezegend om weer zwanger te zijn, maar ook ontzettend zenuwachtig.” Ze deelt het nieuws omdat ze alle mensen met vruchtbaarheidsproblemen wil steunen. ,,Op sociale media lijkt het alsof alles alleen maar goed gaat. Zelf vond ik het een troost om te horen van mensen die ook verlies hebben meegemaakt.”

Het is het tweede kindje voor Johnson en Symonds, die in april vorig jaar hun eerste kindje Wilfred verwelkomden. Eind mei trouwde de 57-jarige Johnson met zijn 24 jaar jongere partner Carrie Symonds in het geheim in een kerkelijke ceremonie. Johnson en Symonds waren het eerste ongetrouwde koppel ooit dat in de ambtswoning Downing Street 10 trok.