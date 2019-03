Powerhouse Sezina Steur (14) nu al getipt voor finale The Voice Kids

De vier coaches van The Voice Kids zijn vanavond met superlatieven over elkaar heen gebuiteld voor de in hun ogen sublieme zangkunsten van de 14-jarige Sezina Kelsey Steur. Het zelfverzekerde nachtegaaltje uit Hoorn haalde tijdens de blind auditions moeiteloos de allerhoogste uithalen van Pinks megahit What About Us. Ze werd getrakteerd op vier omgedraaide stoelen en lovende commentaren van Ali B, Anouk, Ilse DeLange en Marco Borsato.

Voor zangeres en danseres Sezina was het de tweede keer dan ze meedeed aan The Voice Kids. In 2016 sneuvelde ze als pupil van Ali B in de battles, maar liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Ze schreef zich een jaar later in voor het Junior Songfestival en eindigde als tweede in die Nederlandse competitie. Sezina, die in 2013 al met vlag en wimple een plaatselijke talentenjacht won, besloot het toch nog een keer te proberen bij de juniorenversie van The Voice. Reden? ,,Ik wil gewoon niks anders dan een superster worden”, aldus Sezina die vanavond met het grootste gemak doorging naar een volgende ronde: de battles waarin ze het moet opnemen tegen andere superstrotjes uit haar team.

Marco Borsato roemde vanavond de dappere opstelling van doorzetter Sezina. ,,Wat ontzettend goed dat je weer meedoet! Je bent in drie jaar tijd letterlijk en figuurlijk gegroeid en finalemateriaal. Ik wil op mijn knieën voor je en desnoods alles voor je doen”, opperde Marco die haar gelijk maar uitnodigde voor zijn inmiddels traditionele barbecue: een etentje met teamgenoten in de achtertuin van zijn Blaricumse miljoenenvilla.

Ali B, haar coach in 2016, excuseerde zich voor het wegsturen van Sezina in dat jaar. ,,Ik heb destijds met veel pijn in mijn hart een keuze moeten maken. Maar wat fantastisch om je weer te zien. Je stem is meegegaan en je karakter en haar zijn gegroeid. Wat een krullen opeens.” Sezina nam het hem niet meer kwalijk. Eerlijk en doordacht: ,,Mijn concurrente was toen echt beter.” Anouk roemde het lef van Sezina. ,,Soms waren je uithalen een beetje te veel, maar wat een enorme powerhouse ben jij.” Ilse De Lange gooide daar nog een schep bovenop. ,,De meeste mensen die zingen zijn bang voor de uithalen, maar bij jou lijken ze juist makkelijk. Maar in de stukjes daar tussenin kan het nog beter. Hoe dan ook heb je een mooie stem met een fraai randje. Lekker hoor!”



Quote Ik wil op mijn knieën voor je en desnoods alles voor je doen Marco Borsato tegen Sezina

Concurrent

Sezina koos na enige aarzeling voor Marco Borsato. Andere zangtalentjes die met de hakken over de sloot of probleemloos door mogen naar een volgende ronde zijn: Sam (11), Eva (12), Lindita (12), Merel (11), Janae (11), Estelle (12), Pascale (14) en Carlotta (13). Vorige week, tijdens de eerste blind auditions van het alweer achtste seizoen van The Voice Kids, kreeg de 10-jarige Silver Metz met zijn plat Amsterdamse tongval en ondeugende bravoure de positiefste commentaren. Nadat hij Kleine Jongen van André Hazes had gezonden viel Anouk zowat van verbazing uit haar draaistoel. ,, ,,Ik wil je meenemen, ik wil je adopteren, hebben, houden!”, aldus een totaal verbouwereerde Anouk. Ilse sprak zelfs van een wonderkind en Marco ‘lulde de tong uit de mond’ om Silver in zijn team te krijgen. Maar het mocht niet baten. Superkid Silver koos uiteindelijk voor Ali B.

Het alweer achtste seizoen van The Voice Kids is voorlopig de laatste editie van The Voice waarin Wendy van Dijk te zien is. De presentatrice zwaaide onlangs al af bij de volwassen versie, omdat ze RTL later dit jaar inruilt voor het SBS6 van John de Mols Talpa. The Voice, The Voice Kids en The Voice Senior (van John de Mol) blijven de komende drie jaar nog bij RTL4, zo werd vandaag bekend. Chantal Janzen gaat Martijn Krabbé bijstaan in de volwassen editie. Lieke van Lexmond sluit aan bij de ouderenvariant, terwijl Jamai Loman Krabbé zal bijstaan in de jeugdversie.

Bekijk hieronder de The Voice Kids-auditie van Sezina in 2016.

Volledig scherm © screenshot RTL4/The Voice Kids