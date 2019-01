Potentieel The Voice-zangduo gruwelt van samenwerking

De twee werden na hun optreden door coaches Waylon, Anouk, Ali B. en Lil Kleine getipt om samen te gaan werken. Maar zelf hadden de talenten uit het team van rapper Jorik Scholten (Lil Kleine) daar absoluut geen trek in. ,,We gaan liever los van elkaar onze eigen weg”, lieten Laura en Collin na afloop van hun optreden unaniem weten. Omdat Lil Kleine uiteindelijk koos voor Collin, verspeelde de jonge zangeres haar kansen om door te gaan in TVOH. De andere drie coaches, die haar hadden kunnen ‘stelen’, piekerden er vervolgens niet over om de zelfverzekerde Laura nog een kans te geven.

‘Geen zin’

De twee zangers-gitaristen wilden in geen geval samen door, omdat Laura bij voorkeur in het Nederlands zingt, eigen teksten in haar moederstaal schrijft en Collin meer houdt van al dan niet zelf gemaakt, Engelstalig repertoire. ,,Ik heb geen zin om de rest van mijn leven nummers zoals Holiday in Spain te gaan zingen.” Holiday in Spain is een in het Nederlands en Engels gezongen nummer van BLØF en de Amerikaanse band Counting Crows. Die samenwerking resulteerde in 2004 in een dikke nummer 1-hit.