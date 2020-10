Postzegels Martin Garrix bevatten verborgen verrassing

Adele keert terug in de spotlights

19 oktober Adele gaat volgende week Saturday Night Live presenteren. Dat maakte de zangeres vanavond bekend op Instagram. Het is de eerste keer sinds het eind van haar tournee in 2016 dat de Britse weer in het openbaar te zien is. Ze is nu al zenuwachtig, laat ze haar ruim 30 miljoen volgers weten.