Positie Ongehoord Nederland wankel na derde sanctie

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 vindt het na de derde sanctie welletjes: ,,De plek van Ongehoord Nederland in het publieke bestel is onhoudbaar geworden.’’ Ook VVD-Kamerlid Pim van Strien wordt ongeduldig. Hij eist actie van de staatssecretaris nu de NPO boetes blijft uitdelen maar niet doorbijt en Uslu vraagt de licentie van ON! in te trekken. ,,De dreigende impasse in het Mediapark waarbij iedereen elkaar aankijkt moet worden doorbroken. Hoeveel sancties heeft de staatssecretaris nodig? Acht? Tien?’’

CDA-Kamerlid Lucille Werner vindt ook dat afwachten niet langer kan: ,,Het kan niet zo zijn dat de ene na de andere sanctie wordt opgelegd en de NPO maar blijft toekijken.’’

schendingen in 22 van de 23 uitzendingen

Na twee sancties kan van een omroep de licentie al worden ingetrokken. De Raad van bestuur van NPO vergadert pas of er een verzoek aan de staatssecretaris wordt gedaan om de licentie in te trekken als de derde sanctie definitief is bevestigd.

De Raad van Bestuur van de Nederlands Publieke Omroep maakte dinsdag bekend Ongehoord Nederland (ON!) een derde financiële sanctie te willen opleggen. Ombudsman voor de publieke omroepen Margo Smit ontving vanaf augustus vorig jaar 1852 klachten van het publiek over het programma en oordeelde eind november 2022 dat in 22 van de 23 uitzendingen de Journalistieke Code NPO door ON! opnieuw stelselmatig was geschonden.

'Voorkom doelbewuste verspreiding foutieve informatie’

,,Daarom moet de NPO verantwoordelijkheid nemen en het kabinet verzoeken om de erkenning van ON in te trekken,’’ zegt Sjoerdsma. ,,Dit gaat over het voorkomen dat nog langer doelbewust en bij herhaling aantoonbaar foutieve informatie via een publieke omroep verspreid wordt.’’

Vorig jaar werden reeds twee sancties aan ON! opgelegd. De eerste op 5 juli vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO door ON! tijdens het eerste seizoen van Ongehoord Nieuws en de tweede op 29 december wegens een gebrek aan samenwerking door ON! binnen het publieke omroepbestel.

'Kabinet moet aan de bak’

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat Uslu niet moet wachten tot de NPO tot intrekking van de licentie verzoekt: ,,De staatssecretaris moet de vraag beantwoorden of ON! Nog thuis hoort in het bestel. Ze moet conclusies verbinden aan de drie sancties.’’ SP-Kamerlid Peter Kwint is ook door zijn geduld heen. ,,Het kabinet moet aan de bak. Dit is voor het eerst ooit dat een omroep zo vaak zo’n zware sanctie krijgt opgelegd.’’

De Mediawet schrijft voor dat het media-aanbod van de publieke omroep aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen voldoen. Deze derde sanctie betreft een voorgenomen besluit van de NPO. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! de mogelijkheid om binnen twee weken een zienswijze te geven. Vervolgens zal de NPO besluiten of de derde sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn. Na het uiteindelijke besluit zal de Raad van Bestuur zich beraden of er een verzoek aan de staatssecretaris zal worden gedaan om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken.

‘Staatssecretaris moet ingrijpen’

,,De staatssecretaris heeft zelf een verantwoordelijkheid en moet niet gaan zitten toekijken,’’ zegt PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis. Hij heeft een set Kamervragen aan de staatssecretaris gesteld. ,,Ze heeft de wettelijke mogelijkheid om te grijpen. Anders wordt de Mediawet uitgehold. Ik hoop niet dat de staatssecretaris gaat zitten wachten tot de vierde sanctie. We hebben spelregels met elkaar afgesproken en als die niet worden nageleefd, dan ga je als ON! maar ergens anders programma’s maken zonder belastinggeld.’’

