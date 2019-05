Portugal slechtst geklede deelnemer op Songfestival

Osíris, die ook opviel dankzij een opvallend sieraad op zijn gezicht, bleef in de halve finale steken maar krijgt nu dus toch een 'prijs'. Het is niet de eerste keer dat Portugal de award krijgt. In 2006 kwam de groep Nonstop als winnaar uit de bus.



Na Portugal eindigde Tamta uit Cyprus en ZENA uit Wit-Rusland op de tweede en derde plaats. België werd vierde met Eliot en Tamara Todevska uit Noord-Macedonië vijfde.



De Barbara Dex Award wordt sinds 1997 uitgereikt en is vernoemd naar de zangeres die in 1993 namens België meedeed. Ze viel toen vooral op dankzij haar zelfontworpen jurk. Nederland mocht de prijs in 2015 in ontvangst nemen. Trijntje Oosterhuis verruilde toen haar beroemde scheurjurk op het laatste moment in voor een broekpak dat ook wel werd vergeleken met een hobbezak.